Асанович Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1920
Отец: Гаврин Афанасий
Рождение ребёнка
01.03.1941
Сын: Асанович Валерий Яковлевич
Отец ребёнка: Асанович Куба Хасеневич
село Сарата
Рождение ребёнка
17.12.1947
Дочь: Поносова Зинаида Кубовна
Отец ребёнка: Асанович Куба Хасеневич
Смерть
Неизвестно