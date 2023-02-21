Асанович Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанович Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1920

Отец: Гаврин Афанасий

Мать: Корзунина Ирина Аксёновна

Рождение ребёнка
01.03.1941

Сын: Асанович Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Асанович Куба Хасеневич

село Сарата
Рождение ребёнка
17.12.1947

Дочь: Поносова Зинаида Кубовна

Отец ребёнка: Асанович Куба Хасеневич

Смерть
Неизвестно
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