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Еранин Александр Ильич
Еранин Александр Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.1959
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Еранина (Селезнёва) Анна Никандровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1959
Отец: не указан
Мать:
Еранина Анна Никандровна
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