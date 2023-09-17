Томин Денис Сергеевач — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томин Денис Сергеевач

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1977

Отец: Томин Сергей Васильевич

Мать: Перменева Наталья Алексевна

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