Белоусов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1937
Дочь: Реутова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Василий Федорович
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильяшенко Полина Федоровна
Мать ребёнка: Белоусова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Лукерья
Смерть
Неизвестно