Белоусов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1937

Дочь: Реутова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Василий Федорович

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильяшенко Полина Федоровна

Мать ребёнка: Белоусова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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