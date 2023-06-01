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Савченко Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1957 ст.

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957 ст.

Отец: Савченко Виктор Федорович

Мать: Савченко Полина