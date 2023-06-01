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Савченко Ирина Викторовна
Савченко Ирина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.1957 ст.
Пол
Женский
Отец
Савченко Виктор Федорович
1923 г.р.
Мать
Савченко Полина
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1957 ст.
Отец:
Савченко Виктор Федорович
Мать:
Савченко Полина
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