Заварзина София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1928
Дочь: Заварзина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Заварзин Михаил Михайлович
Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно