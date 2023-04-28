Горматов Иван Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти09.11.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Горматов Арсений Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Колотушкина Просковья Ивановна
Мать ребёнка: Горматова Авдотья Кузьминична
Бракосочетание
12.01.1835
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Горматова Авдотья Кузьминична
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Горматов Евстафий Иванович
Мать ребёнка: Горматова Авдотья Кузьминична
Смерть
09.11.1866