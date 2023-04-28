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Горматов Иван Арсеньевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

09.11.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Горматов Арсений Емельянович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Колотушкина Просковья Ивановна

Мать ребёнка: Горматова Авдотья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1835

Жена: Горматова Авдотья Кузьминична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горматов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Горматова Авдотья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Горматов Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Горматова Авдотья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.11.1866
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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