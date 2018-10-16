Иванова (Кумилина) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Кумилина) Людмила Леонидовна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

04.12.1950

Дата смерти

16.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1950

Отец: Кумылин(кумилин) Леонид (Леонтий) Фёдорович

Мать: Филинова Татьяна Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.?.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
Кулинарный работник
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
16.10.2018
Новомихайловка, город Барнаул, Алтайский край
Кладбище Барнаульское
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