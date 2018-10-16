Иванова (Кумилина) Людмила Леонидовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1950
Дата смерти16.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1950
Рождение ребёнка
14.?.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
Кулинарный работник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.2018
Новомихайловка, город Барнаул, Алтайский край
Кладбище Барнаульское