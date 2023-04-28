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Молитвенникова Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

19.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Молитвенников Алексей Васильевич

Мать: Ольга

Климатино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
10.02.1912

Муж: Денежкин Михаил Афанасьевич

Воскресенское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1925

Дочь: Денежкина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Денежкин Михаил Афанасьевич

Трушнево, Галицинская волость, Мышкинский уезд
Смерть
19.08.1950
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