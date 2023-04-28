Молитвенникова Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти19.08.1950
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Молитвенников Алексей Васильевич
Мать: Ольга
Бракосочетание
10.02.1912
Воскресенское, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1925
Дочь: Денежкина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Денежкин Михаил Афанасьевич
Трушнево, Галицинская волость, Мышкинский уезд
Смерть
19.08.1950