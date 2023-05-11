Веренев Фёдор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веренев Фёдор
Мать: Веренева ...
Рождение ребёнка
13.02.1966
Сын: Веренев Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веренева Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веренев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веренев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веренев Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна
Смерть
Неизвестно