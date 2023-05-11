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Веренев Фёдор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

П
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веренев Фёдор

Мать: Веренева ...

Рождение ребёнка
13.02.1966

Сын: Веренев Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веренева Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веренев Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веренев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веренев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веренев Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Веренева Надежда Игнатьевна

Смерть
Неизвестно