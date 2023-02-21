Murphy James — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Murphy James

Место рождения

Poplar, Greater London

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Poplar, Greater London
Рождение ребёнка
19.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Лондон, Большой Лондон, Англия
Смерть
Неизвестно
Stepney, London, England
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