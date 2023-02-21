Murphy James
Место рожденияPoplar, Greater London
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Poplar, Greater London
Рождение ребёнка
19.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Лондон, Большой Лондон, Англия
Смерть
Неизвестно
Stepney, London, England