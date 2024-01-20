Мочалова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалова Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Мочалов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Мочалов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Мочалов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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