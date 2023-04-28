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Неонила Кириллова

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

Около 1811

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Кирилл Диомидов

Мать: Домника Тимофеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евфросинья Петрова

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фёкла Петрова

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Юстина Петрова

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Рождение ребёнка
03.09.1837

Сын: Иосиф Петров

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Климентий Петров

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Петр Елисеев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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