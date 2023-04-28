Неонила Кириллова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Кирилл Диомидов
Мать: Домника Тимофеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евфросинья Петрова
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фёкла Петрова
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Юстина Петрова
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Рождение ребёнка
03.09.1837
Сын: Иосиф Петров
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Климентий Петров
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Петр Елисеев
Работа или профессия
Неизвестно