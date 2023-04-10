Трубицын Омельян Филимонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1626
Дата смертиПосле 1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1626
Отец: Трубицын Филимон Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1646
Сын: Трубицын Максим Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1646
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трубицына Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Емельянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубицын Данила Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Талица, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1660