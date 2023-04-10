Трубицын Омельян Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Омельян Филимонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1626

Дата смерти

После 1660

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1626

Отец: Трубицын Филимон Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Трубицын Максим Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1646

Сын: Трубицын Осип Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Семен Емельянов

Мать ребёнка: Трубицына Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Емельянова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Данила Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Талица, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1660
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