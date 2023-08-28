Пичугина (Фуника) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Фуника) Лидия

Место рождения

Винница, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Винница, Украина
Рождение ребёнка
10.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Суходольск, Украина
Рождение ребёнка
16.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Суходольск, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуника Олег

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Суходольск, Украина
Похороны
Неизвестно
Суходольск, Украина
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