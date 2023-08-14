Кузнецова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Василий Степанович

Мать: Кузнецова Анисья

Рождение ребёнка
02.10.1946

Дочь: Круглова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Круглов Григорий Степанович

Черновское, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Круглов Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Круглов Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Григорий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Черновское, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Участковая больница, медицинская сестра