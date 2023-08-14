Кузнецова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Василий Степанович
Мать: Кузнецова Анисья
Рождение ребёнка
02.10.1946
Дочь: Круглова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Круглов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Круглов Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Участковая больница, медицинская сестра