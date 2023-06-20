(Пояркова / Воронина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пояркова / Воронина) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поярков Владислав Александрович

Отец ребёнка: Поярков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поярков Артем Александрович

Отец ребёнка: Поярков Александр Александрович