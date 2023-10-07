Зорина (Бляхер) Нина (Нихама) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910
Отец: Бляхер Михель
Мать: Бляхер Сара Соломоновна
Рождение ребёнка
25.07.1941
Дочь: Серебренникова Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Зорин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефименко Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Зорин Дмитрий
Смерть
Неизвестно