Зорина (Бляхер) Нина (Нихама) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Бляхер) Нина (Нихама) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910

Отец: Бляхер Михель

Мать: Бляхер Сара Соломоновна

Рождение ребёнка
25.07.1941

Дочь: Серебренникова Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Зорин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефименко Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Зорин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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