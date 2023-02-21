Кадочников Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Григорий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кадочников Ефим Васильевич

Мать: Кадочникова Агрофена

села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Меланья

Смерть
Неизвестно
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