Кадочников Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кадочников Ефим Васильевич
Мать: Кадочникова Агрофена
села Введенского государственные черносошные крестьяне которые приписаны к казенному Сылвинскому железному заводу в 1738 году; (Вв��денский приход, РГАДА 350-2-1631)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Меланья
Смерть
Неизвестно