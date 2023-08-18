Душкина Екатерина Еремеевна
Место рожденияд. Старая Тушка
Дата рождения?.12.1906
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1938
Дочь: Корякина Ксения Илларионовна
Отец ребёнка: Душкин Иларион Михайлович
д. Красный Ключ
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
14.04.1948
Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 14.11.1950
д.Красный Ключ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1982