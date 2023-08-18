Душкина Екатерина Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душкина Екатерина Еремеевна

Место рождения

д. Старая Тушка

Дата рождения

?.12.1906

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
?.12.1906

Отец: Еремей

Мать: Васса

д. Старая Тушка
Рождение ребёнка
30.01.1938

Дочь: Корякина Ксения Илларионовна

Отец ребёнка: Душкин Иларион Михайлович

д. Красный Ключ
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душкин Иларион Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душкин Иларион Михайлович

Красной Ключь, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 14.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душкин Иларион Михайлович

д.Красный Ключ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душкин Иларион Михайлович

Смерть
1982