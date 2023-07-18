Коростелева Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1910
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Коростелев Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1912
Отец ребёнка: Коростелев Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1915
Сын: Коростелев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Коростелев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно