Коростелева Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелева Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Коростелев Иван Петрович

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
30.08.1912

Сын: Коростелев Иван Иванович

Отец ребёнка: Коростелев Иван Петрович

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1915

Сын: Коростелев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Коростелев Иван Петрович

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростелев Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно