Параскева Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Яков Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Кириллов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Надежда Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Кириллов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Кириллов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Кириллов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Кириллов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Кириллов
Работа или профессия
Неизвестно