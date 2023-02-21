Параскева Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Кириллов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Надежда Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Кириллов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Кириллов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Кириллов

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Кириллов

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
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