Ячменев Виталий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячменев Виталий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ячменев Юрий

Мать: Махонина Любовь

Рождение ребёнка
27.07.2005

Сын: Ячменев Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Сычева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
18.11.2011

Дочь: Ячменева Эвелина Витальевна

Мать ребёнка: Сычева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
18.11.2011

Дочь: Ячменева Виолетта Витальевна

Мать ребёнка: Сычева Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычева Елена Владимировна

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