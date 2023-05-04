Ячменев Виталий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ячменев Юрий
Мать: Махонина Любовь
Рождение ребёнка
27.07.2005
Сын: Ячменев Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Сычева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
18.11.2011
Дочь: Ячменева Эвелина Витальевна
Мать ребёнка: Сычева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
18.11.2011
Дочь: Ячменева Виолетта Витальевна
Мать ребёнка: Сычева Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно