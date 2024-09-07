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Пешков Агей Артемович

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 48
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пешков Алексей Агеевич

Мать ребёнка: Пешкова Наталья Даниловна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46
Рождение ребёнка
24.08.1847

Сын: Пешков Петр Агеевич

Мать ребёнка: Пешкова Наталья Даниловна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 48
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 189 поз. 46
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пешкова (Пешкова) Аграфена Агеевна

Мать ребёнка: Пешкова Наталья Даниловна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 48
Место жительства
1858
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 48
Смерть
Неизвестно

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