Васса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Кузьминична

Васса Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Клементьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Клементьевич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Клементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Клементьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close