Васса Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Клементьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Клементьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Клементьевич
Смерть
Неизвестно