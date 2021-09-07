Половикова (Комлева) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половикова (Комлева) Нина Петровна

Место рождения

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

28.06.1933

Дата смерти

07.09.2021

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1933

Отец: Комлев Петр Алексеевич

Мать: Комлева Матрена (Матрона)

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
01.12.1959

Муж: Половиков Иван Васильевич

Ржавки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
место регистрации брака - Ржавский сельсовет Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
28.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половиков Иван Васильевич

Гражданство
Неизвестно
Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Смерть
07.09.2021
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