Половикова (Комлева) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения28.06.1933
Дата смерти07.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1933
Отец: Комлев Петр Алексеевич
Бракосочетание
01.12.1959
Ржавки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
место регистрации брака - Ржавский сельсовет Солнечногорского района Московской области
Рождение ребёнка
28.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половиков Иван Васильевич
Гражданство
Неизвестно
Смерть
07.09.2021