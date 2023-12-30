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Понамарев Леонтий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Понамарев Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понамарева -- Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Понамарева Степанида Леонтьевна

Мать ребёнка: Понамарева -- Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Понамарев Иван Леонтиевич

Мать ребёнка: Понамарева -- Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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