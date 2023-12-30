Понамарев Леонтий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Понамарев Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Понамарева Степанида Леонтьевна
Мать ребёнка: Понамарева -- Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Понамарев Иван Леонтиевич
Мать ребёнка: Понамарева -- Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно