Шишканов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишканов Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2017

Отец: Шишканов Владимир Николаевич

Мать: Шишканова Татьяна Владимировна

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