Желева Келина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелева Келина

Желева Келина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Желева Стойка Георгиева

Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Желев Добри Георгиев

Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Желева Мария Георгиева

Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Желева Акелина Георгиева

Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Желева Кристена Георгиева

Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Желева Фиодора Георгиева

Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов

Смерть
Неизвестно