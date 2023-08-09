Желева Келина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Желева Стойка Георгиева
Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Желев Добри Георгиев
Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Желева Мария Георгиева
Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Желева Акелина Георгиева
Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Желева Кристена Георгиева
Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Желева Фиодора Георгиева
Отец ребёнка: Желев Георгий Жельов
Смерть
Неизвестно