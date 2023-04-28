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Бабин Симеон Арефьев

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Бабин Арефей Петров

Мать: Бабина Агафия Фефилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1835 ст.

Жена: Бабина Устинья Тимофеева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Бабин Михаил Симеонов

Мать ребёнка: Бабина Ирина Киприанова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Парасковья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Ирина Киприанова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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