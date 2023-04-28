Бабин Симеон Арефьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Бабин Арефей Петров
Мать: Бабина Агафия Фефилова
Бракосочетание
30.01.1835 ст.
Жена: Бабина Устинья Тимофеева
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Бабина Ирина Киприанова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Ирина Киприанова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858