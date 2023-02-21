Такшин Артём Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Такшин Артём Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.2015

Дочь: Такшина Арина Артёмовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.07.2020

Сын: Такшин Константин Артёмович

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Бракосочетание
Неизвестно

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