Такшин Артём Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.2015
Дочь: Такшина Арина Артёмовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.2020
Сын: Такшин Константин Артёмович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности