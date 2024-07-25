Кошелев Антон Васильевич 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кошелев Василий Максимович

Мать: (Казаринова) Катерина Федоровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кошелев Егор

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1811

Сын: Кошелев Петр

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Панфил

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошелев Иван

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кошелев Ефим Антонович

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошелев Климентий

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Соломея

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кошелев Андрей

Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно

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