Кошелев Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кошелев Егор
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кошелев Петр
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Панфил
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кошелев Иван
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кошелев Климентий
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Соломея
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кошелев Андрей
Мать ребёнка: Маремьяна Егоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно