Николаева Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.04.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.2005
Дочь: Николаева Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Николаев Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.2007
Отец ребёнка: Николаев Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.04.2011
Дочь: Николаева Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Николаев Юрий Алексеевич
Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия