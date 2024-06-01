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Николаева Светлана Николаевна

Место рождения

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.?

Отец: Александров Николай Эрнестович

Мать: Александрова Татьяна

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.2005

Дочь: Николаева Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: Николаев Юрий Алексеевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.05.2007

Сын: Николаев Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Николаев Юрий Алексеевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.04.2011

Дочь: Николаева Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Николаев Юрий Алексеевич

Урмары, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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