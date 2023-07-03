Мангилев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангилев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мангилева Милана Александровна

Мать ребёнка: Мангилева Айгуль Маратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мангилева Эвелина Александровна

Мать ребёнка: Мангилева Айгуль Маратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мангилева Айгуль Маратовна