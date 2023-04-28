Квятковская (Бубен) Наталья Валерьевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1969
Отец: Бубен Валерий Федорович
Мать: Бубен Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
16.09.1988
Дочь: Лускина Кира Николаевна
Отец ребёнка: Бобриенко Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобриенко Дарья Александровна
Отец ребёнка: Заренок Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно