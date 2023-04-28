Квятковская (Бубен) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квятковская (Бубен) Наталья Валерьевна

Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

18.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1969

Отец: Бубен Валерий Федорович

Мать: Бубен Тамара Андреевна

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.09.1988

Дочь: Лускина Кира Николаевна

Отец ребёнка: Бобриенко Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобриенко Дарья Александровна

Отец ребёнка: Заренок Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заренок Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобриенко Николай Викторович

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