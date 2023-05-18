(Клементьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клементьева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1988

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1998 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1988

Отец: Клементьев Олег

Мать: Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
24.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкин Александр

Рождение ребёнка
04.07.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машкин Александр