(Клементьева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1988
Отец: Клементьев Олег
Мать: Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
24.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Машкин Александр
Рождение ребёнка
04.07.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Машкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машкин Александр