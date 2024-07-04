Кузин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1935
Дата смерти17.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1935
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Крикуненко (Кузина) Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Кузина (Лисицына) Надежда (Анастасия) Андреевна
Рождение ребёнка
15.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузина (Лисицына) Надежда (Анастасия) Андреевна
Смерть
17.01.1987