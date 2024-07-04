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Кузин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1935

Дата смерти

17.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1935

Отец: Кузин Василий Тихонович

Мать: Кузина (Тарсукова) Апросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Крикуненко (Кузина) Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Кузина (Лисицына) Надежда (Анастасия) Андреевна

Рождение ребёнка
15.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина (Лисицына) Надежда (Анастасия) Андреевна

Смерть
17.01.1987

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