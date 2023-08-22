Дериглазова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериглазова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1876 ст.

Дочь: Красулина Наталья Павловна

Отец ребёнка: Дериглазов Павел Андреевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Д-60, оп 1, дело 180, 83 оборот
Смерть
Неизвестно