Дериглазова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1876 ст.
Дочь: Красулина Наталья Павловна
Отец ребёнка: Дериглазов Павел Андреевич
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Д-60, оп 1, дело 180, 83 оборот
Смерть
Неизвестно