Габдулатифов Минебай
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884
Отец: Габдулсабиров Габдулатиф
Мать: Сахиба
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Миннебаева Сажида
Мать ребёнка: Сагитдинова Хатира
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Миннебаева Гайния
Мать ребёнка: Сагитдинова Хатира
Рождение ребёнка
04.12.1915
Дочь: Миннебаева Нажия
Мать ребёнка: Сагитдинова Хатира
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Миннебаева Биби Назира
Мать ребёнка: Сагитдинова Хатира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагитдинова Хатира
Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно