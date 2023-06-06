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Габдулатифов Минебай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884

Отец: Габдулсабиров Габдулатиф

Мать: Сахиба

Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Миннебаева Сажида

Мать ребёнка: Сагитдинова Хатира

Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Миннебаева Гайния

Мать ребёнка: Сагитдинова Хатира

Рождение ребёнка
04.12.1915

Дочь: Миннебаева Нажия

Мать ребёнка: Сагитдинова Хатира

Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Миннебаева Биби Назира

Мать ребёнка: Сагитдинова Хатира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитдинова Хатира

Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно