Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван

Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Иван

Мать: Жукова Лидия

Смерть
Неизвестно