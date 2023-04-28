Шипицына Авдотья Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Шипицын Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шипицын Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно