Шипицына Авдотья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Авдотья Анисимовна

Место рождения

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шипицын Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шипицын Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич

Рябово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Дмитрий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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