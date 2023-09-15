Чернов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Чернов Андрей Павлович
Мать: Чернова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
13.06.1792
Дочь: Чернова Акилина Петровна
Мать ребёнка: Чернова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Чернов Яков Петрович
Мать ребёнка: Чернова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Чернова Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно