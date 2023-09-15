Чернов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Петр Андреевич

Чернов Петр Андреевич

Место рождения

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Чернов Андрей Павлович

Мать: Чернова Агафья Петровна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.06.1792

Дочь: Чернова Акилина Петровна

Мать ребёнка: Чернова Параскева Петровна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чернов Яков Петрович

Мать ребёнка: Чернова Параскева Петровна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Чернов Фёдор(?) Петрович

Мать ребёнка: Чернова Параскева Петровна

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Параскева Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close