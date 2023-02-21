Шацкая (Демьянова) Валентина Николаевна
Место рожденияс. Горки, Торжокский р-н, Тверская обл.
Дата рождения07.06.1882
Дата смерти19.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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