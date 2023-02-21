Шацкая (Демьянова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкая (Демьянова) Валентина Николаевна

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Место рождения

с. Горки, Торжокский р-н, Тверская обл.

Дата рождения

07.06.1882

Дата смерти

19.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Горки, Торжокский р-н, Тверская обл.
Место жительства
С 1890 по 1978
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.03.1978
Москва, город федерального значения Москва
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