Бибигайшә Гимадетдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1891 ст.
Сын: Нурлыгаян Мөхәммәдхафиз улы
Отец ребёнка: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.
Дочь: Бибихәдичә Мөхәммәдхафиз кызы
Отец ребёнка: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно