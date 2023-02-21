Бибигайшә Гимадетдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибигайшә Гимадетдин кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1891 ст.

Сын: Нурлыгаян Мөхәммәдхафиз улы

Отец ребёнка: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы

Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.

Дочь: Бибихәдичә Мөхәммәдхафиз кызы

Отец ребёнка: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы

Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мөхәммәдхафиз Габделмәлик улы

Смерть
Неизвестно
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