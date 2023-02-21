Трухин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухин Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1875
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