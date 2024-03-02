Гончар Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1949
Дата смерти09.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1949
Отец: Гончар Иван Власович
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.10.1972
Рождение ребёнка
08.01.1977
Германия
Рождение ребёнка
14.12.1978
Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Смерть
09.11.1982
Авганистан
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область