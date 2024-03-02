Гончар Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1949

Дата смерти

09.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1949

Отец: Гончар Иван Власович

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
08.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Германия
Рождение ребёнка
14.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Смерть
09.11.1982
Авганистан
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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