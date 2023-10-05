Дружинин александр дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дружинин Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина анна александровна
Мать ребёнка: Дружинина анастасия михайловна
Барановка, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно