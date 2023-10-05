Дружинин александр дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин александр дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружинин Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина анна александровна

Мать ребёнка: Дружинина анастасия михайловна

Барановка, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина анастасия михайловна

Смерть
Неизвестно
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