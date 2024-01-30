Пешков Василий Самсонов
Место рожденияЦурухайтуй
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Пешков Самсон Прокопьевич
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Домника Васильевна
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Пешков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Пешков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пешкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Анна
Смерть
Неизвестно