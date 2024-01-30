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Пешков Василий Самсонов

Место рождения

Цурухайтуй

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Пешков Самсон Прокопьевич

Мать: не указана

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Пешков Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Домника Васильевна

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Пешков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Пешков Данила Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Цурухайтуй
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пешков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Пешков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пешкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Анна

Смерть
Неизвестно
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