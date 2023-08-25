Gottesmann (townley) beulah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gottesmann (townley) beulah

Место рождения

england

Дата рождения

1927

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Townley Julian

Мать: Townley elsie

england
Смерть
2012
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