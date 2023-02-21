Муравьева (Богатырева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Богатырева) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1968

Отец: Богатырев Михаил Михайлович

Мать: Богатырева Алла Владимировна

Рождение ребёнка
16.03.?

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Муравьев Андрей

Волгоград
Рождение ребёнка
25.08.?

Дочь: Гордеева Алена Андреевна

Отец ребёнка: Муравьев Андрей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.12.?

Дочь: Иванова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Муравьев Андрей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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