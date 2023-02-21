Муравьева (Богатырева) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1968
Рождение ребёнка
16.03.?
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Муравьев Андрей
Волгоград
Рождение ребёнка
25.08.?
Дочь: Гордеева Алена Андреевна
Отец ребёнка: Муравьев Андрей
Рождение ребёнка
04.12.?
Дочь: Иванова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Муравьев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан